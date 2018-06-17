南北韩商定全面修复军事通信线 为深入往来保驾护航

南北韩就完全修复东海和西海地区军事通信线达成一致。



6月14日，南北韩在板门店举行将军级军事会谈，并于会后发布联合新闻稿。这也是两国时隔10年半再次举行将军级军事会谈。联合新闻稿称，双方就4月27日发布的《板门店宣言》中所列缓解军事紧张的方案进行了讨论。议题包括停止一切敌对行为、在西海北方界线(NLL)一带共建和平水域、为南北韩交流合作及往来提供军事保障等。作为建立军事互信的措施之一，南北韩决定首先恢复军事通信线。西海地区此前已恢复通信，但是只能通话，还需要恢复传真等通信手段。东海地区通信线于2011年5月被北韩切断，至今没有恢复。随着南北韩交流逐渐活跃，如果未来往来更加密切，将急需军事上的安全保障。修复军事通信线是南北韩关系改善中最应先解决的问题之一。 此次将军级会谈还商定全面贯彻2004年6月举行的将军级会谈中双方达成的防止西部海域冲突的协议。南北韩的西海岸非常接近，渔船也非常密集，是军事敏感地带。由于偶发摩擦，双方海军舰艇也曾发生过交战。



当天的会谈包括全体会议和首席代表间接触在内用时超过10个小时。双方虽就板门店共同警备区(JSA)非军事化、架设军事领导人热线以及举行国防部长官会谈等问题进行了讨论，但并没有达成协议。此外，双方就联合新闻稿的调整进行了长达5个小时的商讨，北韩还对本次会谈表示了不满，这些也是此次会谈的美中不足之处。韩国军方表示，因为双方长久以来没有任何接触，所以在协调时耗时较长，但也表示，今后会经常举行会谈，并就此次没有达成协议的部分进行协商。

