韩军举行独岛防御演习 日本政府强烈抗议

韩军18日下午启动例行独岛防御演习。对此，日本政府通过外交渠道向韩方提出强烈抗议，并要求韩方中断演习。



为了展现韩方守护独岛的意志以及防范外敌入侵独岛，韩军每年上半年和下半年分别举行独岛防御演习，海军、海警和空军等参演。今年上半年的独岛防御演习与第一舰队战队级快反训练挂钩，将持续至19日。3200吨级“杨万春”号驱逐舰等6艘舰艇被投入到此次演习中。此外，P-3C海上巡逻机、空军F-15K战斗机、UH-60“黑鹰”(Black Hawk)直升机等7架飞机也参加演习。在此次演习期间，海军陆战队快反部队旗下一个分队的士兵还进行独岛登陆演习。海军陆战队快反部队驻扎在庆尚北道浦项, 可在24小时内抵达韩半岛任何地区。此外，在东海执行警备任务的部分海警舰艇也参加此次演习。此次演习规模类似于去年下半年的演习。



在韩国公布独岛防御演习日程后，日本政府强烈要求韩方中断演习。日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治致电韩国驻日本大使馆副公使提出抗议，称日方绝不能接受韩方这一演习，对此深感遗憾。日本驻韩国大使馆总务公使水嶋光一也向韩国外交部东北亚局长提出抗议，要求韩方中断演习。



对此，韩国国防部发言人崔贤洙表示，此次演习是以守护韩国领土独岛为目的的例行演习，并坚决回绝了日方中断演习的要求。

