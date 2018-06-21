南北韩讨论北韩撤离西海海岸炮问题

北韩军2010年在西海一带利用海岸炮炮击延坪岛。据KBS采访结果显示，南北韩在此次将军级军事会谈中讨论了北韩撤离西海海岸炮问题。



韩国政府有关人士透露，南北韩在本月14日举行的将军级军事会谈中讨论了恢复西海军事热线以及北韩撤离西海海岸炮问题。另一名有关人士表示，撤离海岸炮问题是缓和西海地区军事紧张的核心措施之一，并明确表态双方将继续讨论这一问题。预计双方或在后续会谈中，讨论从坑道中撤出海岸炮并转移到后方或关闭坑道口等方案。



北韩在西海岸一带集中部署海岸炮。在紧急情况发生时，北韩打开坑道入口，使用海岸炮进行射击。因为海岸炮被部署在坑道深处，因此很难通过炮击破坏。北韩于2010年11月23日利用这些海岸炮对延坪岛民间地区进行炮击。当天下午2时34分，北韩对延坪岛约进行20分钟的炮击，发射数十枚海岸炮。对此，韩方进行了回击。当天下午3时10分，北韩再次进行炮击，约持续30分钟。对此，韩方也进行了回击，并演变成了双方间一场炮战，交战持续到3时41分。这场冲突导致2名韩国海军陆战队士兵和2名平民牺牲，并造成巨大的物力损失。



继南北韩首脑发表《板门店宣言》后，南北韩军当局开始讨论消除实质性威胁的问题，这意味着双方正式开始讨论将西海打造成和平水域的方案。如果北韩撤离西海海岸炮，将是缓和军事紧张的极具意义的一项措施，但预计北韩不会在短时间内撤离西海海岸炮，同时北韩还会要求韩方采取相应措施，这将带来系列错综复杂的现实性问题。

