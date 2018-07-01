5G频率拍卖结束 向商业化迈出首步

第五代移动通信5G频率的拍卖告一段落，5G被认为是引领第四次工业革命的核心技术，因拍卖工作顺利结束，5G商业化也将加快速度。韩国预定于2019年3月在全球首次实现5G商业化。



第一代移动通信（1G）是最初的模拟、仅限语言的移动通信，第二代移动通信（2G）是传送文字信息等资料的技术，第三代移动通信（3G）可进行视频等多媒体通信服务，第四代移动通信（4G）则是从2011年开始，提供可传送更多资料的服务。相较4G，5G的传送速度要快数十倍，与过去的通信技术完全不同，可将大量资料快速同时传送给众多用户，其用途无穷无尽。比如说，仅1秒钟即可传送一部超高清晰度电影。韩国业界已开始利用5G服务积极开发人工智能、增强现实和虚拟现实。5G服务提供决定性贡献的领域应首推无人驾驶汽车。无人驾驶汽车需要在短时间内判断道路情况，保护驾驶者和汽车，因此需要快速传送资料。在第四次工业革命时代，资料的传送有如人体内的血液传送，其重要性毋庸置疑，5G将成为第四次工业革命的核心技术。



目前，SK电讯、KT和LG U+三大韩国电信运营商已确保5G频率，为5G商业化做好了准备。三大运营商最晚将在今年7、8月以前选定装备商，预计将从9、10月开始构建商用通信网。

