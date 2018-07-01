韩美决定暂停8月“乙支自由卫士”联合军演

韩美国防当局决定暂停原定于8月举行的“乙支自由卫士”（UFG）联合军演，以减轻北韩对其安全方面的忧虑和实现韩半岛无核化。



韩美国防部19日宣布暂停有关“乙支自由卫士”联合军演的所有计划，至于“关键决断”和“秃鹫”演习，目前尚未做任何决定。“乙支自由卫士”、“关键决断”和“秃鹫”演习是假想韩半岛展开全面战的韩美三大联合军演。“乙支自由卫士”每年8月下旬举行，是“战争游戏（war game）”形式的指挥所演练（CPX），包括韩美军方的“自由卫士”演练和韩国政府举行的“乙支”演习。参加“乙支自由卫士”联合军演的包括韩国政府行政机构、主要民间团体、军团级以上的陆军部队、舰队司令部级以上的海军部队、飞行团级以上的空军部队、驻韩美军以及战时增员美军战力等。在去年举行“乙支自由卫士”军演时期，包括3000名海外增援美军在内，共有17500名美军参加。



除了“乙支自由卫士”联合军演之外，“关键决断”和“秃鹫”演习是否也会暂停，目前尚未做任何决定。“关键决断”在每年3月举行，“秃鹫”随后举行。北韩将三大韩美联合军演定性为“侵略北韩的战争演习”，要求韩美停止演习。韩美暂停“乙支自由卫士”联合军演是为了顺利地与北韩进行无核化对话，如果与北韩的对话持续到明年，“关键决断”和“秃鹫”演习等也有可能暂停。



随着韩美宣布暂停“乙支自由卫士”联合军演，北韩将采取何种无核化后续措施，备受瞩目。

