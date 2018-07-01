韩国20日起接受儿童补贴申请

韩国从本月20日起接受儿童补贴申请，从9月21日起发放补贴。儿童补贴和原有的养育补贴不同，儿童补贴将向0至6周岁以下儿童每月发放10万韩元（约合人民币585元）补贴，以减轻家庭育儿负担，改善低生育率问题。



2018年2月，韩国国会通过《儿童补贴法》，《儿童补贴法》旨在为儿童营造健康的成长环境，增进儿童的基本权利和福利，将从今年9月起施行。根据规定，儿童补贴将依据“儿童年龄”和“家庭收入”两项标准发放。年龄标准为0至6周岁以下，即0到72个月以下的儿童。家庭收入标准根据家庭实际收入加财产换算额计算，以2018年为准，有1名符合年龄标准儿童的3人家庭的发放标准为月收入在1170万韩元以下的家庭，4人家庭为月收入在1436万韩元以下的家庭，5人家庭为月收入在1720万韩元以下的家庭。据统计，家中有6周岁以下儿童的家庭中，除10%的高收入家庭外，90%的家庭将可领取儿童补贴。



申请儿童补贴的家庭可前往居住地居民中心或通过网站及应用程序提出申请。发放儿童补贴将以申请日为准，在9月30日以前提出申请的家庭可从9月起获得补贴，在10月底以前申请的家庭可从10月开始获得补贴。



政府发放儿童补贴是否能减轻育儿负担和防止人口减少，颇为引人注目。

