驻韩美军时隔73年撤离首尔龙山 进驻平泽

驻韩美军司令部将于29日在平泽汉弗莱斯军营举行新办公楼开馆仪式。由此，韩国独立后进驻首尔龙山的美军时隔73年将完全从龙山撤离。



平泽驻韩美军司令部新办公楼建在24万平米的土地上，包括4层楼的总馆和2层楼的别馆。汉弗莱斯军营总面积为1468万平米，约为首尔汝矣岛的5倍。军营内共有513座建筑物，韩方负责建造其中的226座，美方建造287座。汉弗莱斯军营是美军在海外规模最大的一个军事基地。此前，在驻韩美军各级部队中，地面部队美八军司令部已于去年7月率先迁移至平泽。军营内还具备学校、商店、银行、体育场等美军及其家属的生活设施。随着汉弗莱斯军营正式启用，美军在韩国的军事基地将改编为以平泽、乌山中部地区为主的“作战枢纽”和以大邱、倭馆、金泉等南部地区为主的“军需枢纽”。



设于首尔龙山的驻韩美军司令部的历史要追溯到1945年。太平洋战争结束后的1945年9月，美军进驻韩国，当时驻扎于冲绳岛的美军第24军团下属第7师团被调往韩国，负责解除日军武装和维持治安。当时，第24军团司令部设于首尔龙山，拉开了驻韩美军龙山时代的序幕。1949年美军撤离韩国，仅余军事顾问团482人。1950年韩国战争爆发，美军作为联合国军成员再次参战。1957年7月，驻韩美军司令部在首尔龙山成立，龙山成为驻韩美军的大本营。



驻韩美军平泽时代的序幕已经拉开，但随着美国总统特朗普一再表态将缩减驻韩美军，以及韩半岛和平进程的不断推进，今后，驻韩美军的性质也可能会出现变化。

