文在寅对俄罗斯进行国事访问

文在寅总统21日开始对俄罗斯进行为期四天的国事访问。在访俄期间，文在寅总统将与俄罗斯总统普京举行首脑会谈，并为参加世界杯赛的韩国代表队加油。这是前总统金大中访俄后，韩国在任总统19年来首次访问俄罗斯。



在访俄第一天21日，文在寅总统在俄罗斯国家杜马发表演说，随后会见俄罗斯总理梅德韦杰夫，并同主要政党高层人士进行会晤。在访俄第二天22日，文在寅总统将与俄罗斯总统普京举行首脑会谈。韩俄元首曾于2017年7月G20峰会和9月东方经济论坛期间举行了两次会晤，此次是双方第三次会晤。



文在寅总统20日出国前接受俄罗斯媒体采访时表示，需加强东北亚的多方合作。他说，南北韩建立和平机制后，中长期来说，需要发展成为整个东北亚的多方安全合作机制，在此过程中，韩国需要与俄罗斯保持密切合作。文总统还说，他与普京总统对韩半岛完全无核化和建立和平机制的目标相同，韩俄两国将保持密切合作。在当天接受俄罗斯媒体采访时，文在寅总统还介绍了南北韩与俄罗斯三方经济合作构想。



23日，文在寅总统还将前往顿河畔罗斯托夫观看世界杯韩国队与墨西哥队的比赛，为韩国队加油。这是韩国总统首次前往海外观看世界杯赛，为韩国队加油。



美北首脑会谈后，韩半岛周边国家纷纷进行接触，尤其在正式无核化谈判之前，北韩与中国保持了密切合作。文在寅总统访问俄罗斯，将成为在建立韩半岛和平机制的过程中获得周边国家支持与合作的一大契机。

