韩国发布教育课程修订案 历史教科书关键用词变更受瞩目

6月22日，韩国教育部对小学社会学科和中学历史学科的教育课程修订案进行了行政预告。新的修订案将成为2020年以后初高中历史教科书的编撰标准。小学社会学科的教育课程修订旨在与初高中教材的相关用语进行统一。



教育课程是指导学校教学的规定，是教学科目、授课和评价方式的标准。通过教育课程再衍生出教材编撰标准。教材编撰标准是各个出版社在编写检定教科书时所参照的标准。即编撰标准是根据教育课程而制定的，教材则根据编撰标准来编写。教育课程需要提前进行行政预告并征求各界意见。此次教育课程修订案行政预告的时间是6月22日至7月12日，共20天。不过编撰标准不适用于行政预告范畴，并无征求意见的程序。



此次修订案的关注焦点是改变了历史教科书中部分重要概念的用词。首先是将“自由民主主义”改为“民主主义”。教育部称，历届历史学科的教育课程和教科书大部分采用的是“民主主义”这一表述方式。而“自由民主主义”包含“民主主义”中自由、平等、人权、福祉等要素的一部分，是狭隘的概念。1987年，韩国《宪法》中提到“自由民主的基本秩序”，这不同于保守阵营主张的“民主主义”可以理解为“社会民主主义”和“人民民主主义”等概念的逻辑。修订案还将原有的1948年“大韩民国成立”改为“大韩民国政府成立”，这是对大韩民国临时政府正统性和独立运动历史的尊重。此外，此次修订案明确提出6.25韩国战争是“北韩侵略韩国而引发的战争”。然而，修订案中并没有提到“韩半岛唯一的合法政府是大韩民国政府”的字样，因而引发争议。现行历史教科书编撰标准中包含这一说法，然而在上个月公布的新编撰标准试行方案中则出现了“南韩和北韩各自成立政府的过程和体制特征比较”的字样。