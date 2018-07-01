韩国成立境外非法收益调查团 重拳整治海外藏匿资产

6月22日，韩国政府成立了“回收境外非法收益联合调查团”。该调查团将负担起追踪并回收境外隐匿秘密资金的任务。



该联合调查团根据韩国总统文在寅的指示成立。文在寅5月14日谴责将财产非法私藏在海外是反社会行为，由此构成的逃税侵害了公正和正义。联合调查团由来自检察厅、国税厅、关税厅和金融监督院等相关机关的17人组成。团长为水原地方检察厅骊州厅长李沅锡。2016年至2017年，李沅锡在首尔中央地方检察厅担任特别调查一部部长期间，曾在“国政垄断”案中调查过韩国前总统朴槿惠。他是高官滥用职权、财阀逃税等大案调查领域的权威。



调查团成立后，首当其冲被调查的对象是“国政垄断”案中的幕后掌权人崔顺实以及韩国前总统李明博等有在境外藏匿财产嫌疑的人。大企业方面，韩进集团会长赵亮镐一家涉嫌在境外藏匿资产是最具代表性的案件。目前，大韩航空所属的韩进集团会长赵亮镐一家正在接受调查。在境外藏匿资产是大企业以及富裕阶层逃税的主要手段。其中，在税收洼地成立皮包公司转移财产是惯用手法。韩国政府追缴境外逃税税额由2012年的8258亿韩元增加到2017年的1.3192万亿韩元。通过政府追缴境外逃税的税额就可以看出海外秘密资产规模扩大的趋势。利用国际交易达到逃税目的的现象亟待整治。

