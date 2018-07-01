第20届韩中日环境部长会议24日在中国举行

第20届韩中日环境部长会议24日在中国苏州举行。中国政府在会议中承诺为减少雾霾，将同韩国和日本政府积极合作。此外，韩中日三国商定将发刊包括各国大气污染改善目标和成果等内容的政策报告。



当天，韩国环境部长官金恩京、中国生态环境部部长李干杰、日本环境省大臣中川雅治代表各方出席会议，就环境问题应对方案进行讨论。韩中日三方对2015年起开始履行的环境合作共同计划表示满意并签署了四项协议。韩中日三国商定，将支持发刊东北亚大气污染物长距离跨界输送(LTP)情况报告。这是根据三国共同研究结果而撰写的报告，原计划于今年发刊并对外公开，但中国方面表示，中方的部分资料比较陈旧，因此不适合公开，并反对今年内对外公开，因此本次会议决定在明年举行第21届会议之前发刊该报告。此外，中国大气污染物质移动研究结果也因中国政府反对而未在会议中公开。由于来自中国的细颗粒物直接影响韩国，因此这一问题最受人们关注。对此，中国生态环境部部长李干杰向韩方记者表示，中国政府减少雾霾的意志十分坚定。李干杰称，中方为减少雾霾所作的努力已取得明显成效。据李干杰介绍，近期北京细颗粒物浓度从2013年的80.5微克/立方米下降到目前的58微克/立方米。