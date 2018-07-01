6.25韩国战争第68周年纪念仪式在韩国全国举行

6.25韩国战争第68周年纪念仪式25日上午10时在韩国全国举行。



首尔的纪念仪式在蚕室体育馆举行，主题为“以牺牲守住的大韩民国，和平与繁荣的韩半岛”。国内外参战勇士、参战国驻韩外交使节、政府主要人士和各界代表以及民众和士兵等共5000多人出席当天的活动。此外，全国17个广域市道等200多个地区也在地方政府或6.25参战有功者会等组织的主管下举行纪念活动。



韩国国务总理李洛渊在当天的纪念仪式中致贺辞。李洛渊强调，今年韩半岛形成和平气氛，和平与繁荣就是对牺牲参战勇士最好的报答。李洛渊称，不管遇到什么困难，将坚持信念，朝着韩半岛和平以及民族共同繁荣的方向继续前进。李洛渊称，我们伟大的国民在片瓦不留的一片绝望土地上重新站立了起来。李洛渊对参战勇士的献身精神表示感谢，称正是因为有参战勇士的牺牲，韩国国民才能实现如此惊人的发展。



6.25韩国战争是1950年6月25日北韩军突袭韩国而爆发的战争。战争初期，北韩一度进攻到洛东江一线，但联合国军参战后，战势出现逆转。其间，包括美国在内的16个国家派遣兵力，不少国家也为韩国提供了医疗和物资支持。中国军参战后，战势再次出现逆转，战争陷入了僵局，并一直持续到1953年7月27日签署停战协定，随后休战，战争持续时间长达3年1个月。

