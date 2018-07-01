济州出入境外国人厅开始对也门难民申请人进行审查

济州出入境外国人厅25日开始对也门难民申请人进行身份认定审查。难民身份认定审查通过审查官员对难民申请人个别进行面谈的方式进行。目前，在韩国申请难民身份的也门人共为549人，其中486人身处济州岛，因此难民认定审查也主要以在济州岛的也门申请人为对象展开。



审查过程中，由1名审查官、1名助理官员和1名负责翻译的职员共3人对1名申请难民身份的也门人进行审查，审查时将对申请书上记载的出生、家属关系、申请难民身份理由和受迫害经过情况等进行核实。审查结束后，将由审查官拟定难民审查报告，决定是否认定为难民和准许申请人以难民身份滞留韩国。每名难民的审查时间约需要6个小时，因此每天仅能审查2到3人。由此，针对486名也门人的审查约需6至8个月的时间。



也门从2015年3月开始持续发生内战，造成200多万难民流离失所。在这些难民中，一部分人抵达马来西亚，马来西亚可免签停留90天，其中一部分难民在停留期限结束后，进入可免签入境的济州岛。截至本月15日，入境韩国的也门人共计561人，其中一部分难民为了找工作而抵达首尔等其他地区。因也门难民人数急剧增加，韩国政府开始禁止也门人免签入境，并禁止在济州岛的也门人离开济州岛前往内陆，部分停留在济州岛的也门人面临生活困难，而围绕是否应接收难民的问题，韩国社会也产生了诸多争议。也门难民表示，他们已无处可去，呼吁韩国政府收留他们。

