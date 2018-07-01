北韩未举行6.25反美群众集会 释放缓和紧张信号

北韩在每年的6月25日均举行反美群众集会，但今年并未举行，这被认为是北韩向外界释放缓和紧张局势的信号。



据美联社（AP) 报道，北韩决定今年不举行纪念6.25韩战开始日的“反美帝国主义”群众集会。报道说，这是继美北首脑会谈之后的另一个释放缓和紧张局势的信号。



北韩将每年的6月25日至7月27日定为“反帝反美斗争月”，6月25日是韩国战争爆发的日子，7月27日则是签署《停战协定》纪念日。在这一个多月期间，北韩举行各式各样的活动和进行反美思想教育。在这些活动当中，6月25日当天举行的群众集会是最有象征性的政治活动。去年，平壤市群众大会共有10万人参加，并发行了纪念邮票。



美联社报道说，北韩官方媒体在美北首脑会谈举行前的几个月时间里制造柔和与友好的气氛，在会谈结束后，还报道了首脑会谈的有关消息、照片和视频。此前，北韩在报道时直呼美国总统的名字“特朗普”，现在北韩则称呼“美国总统唐纳德·特朗普”，体现出对美国总统的尊敬。在首脑会谈后的两天期间，北韩重复播出片长42分钟的纪录片，当地居民均感受到北韩已经发生变化的这种气氛。美联社还报道说，北韩虽然未举行反美群众集会，但仍然未放弃对资本主义价值的攻击，北韩在外交活动方面，仍未做好完全放弃社会主义理想的准备。

