南北韩商定检查铁路连接区段

南北韩商定对双方铁路连接区段进行联合检查，为连接铁路做准备。



南北韩26日在板门店举行铁路合作部门会议，会后发表了包括上述内容在内的联合公报，双方商定成立共同研究调查团，对京义线和东海线铁路连接区段以及北韩区段铁路展开联合检查。这是2008年后时隔10年，南北韩首次举行铁路部门会议讨论铁路连接事宜。



双方决定下月中旬开始对京义线和东海线两大铁路路线进行联合检查，查验信号和通信体系并采取所需后续措施。然后7月24日开始，将对京义线北韩开城至新义州区段进行联合检查。京义线铁路是首尔至北韩新义州的铁路路线，南北韩连接区段为韩国汶山到北韩开城。随后，双方将对东海线北韩金刚山至豆满江区段进行检查。东海线铁路从韩国釜山至北韩罗先，贯通北韩东海岸以后，一直连接到俄罗斯哈桑，南北韩间连接区段为韩国猪津到北韩金刚山。



南北韩决定对京义线和东海线铁路进行联合检查具有重要意义，因为这两大铁路路线与欧亚铁路相连。京义线通过中国辽宁省丹东可以连接到中国横贯铁路（TCR）。东海线经由中国图们可连接到中国东北地区的横贯铁路（TMR），此外，还可通过俄罗斯哈桑连接到西伯利亚横贯铁路（TSR）。南北韩连接双方的铁路路线即意味着与欧亚铁路网相连。此前，韩国于本月7日加入铁路合作组织，成为该组织的正式成员国。

