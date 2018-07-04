教科文组织：日本应积极介绍军舰岛强制劳役等历史

联合国教科文组织再次敦促日本积极介绍在军舰岛等地强制韩国人进行劳役的历史。军舰岛3年前被教科文组织列为世界文化遗产。



联合国教科文组织世界遗产委员会当地时间27日在会议中一致通过包括上述内容的决议，主要内容为要求日本回顾2015年日本近代产业设施被列为世界文化遗产时期教科文组织发表的议决并认真予以执行。教科文组织当时劝告日本积极介绍强制征调韩国人在相关设施进行劳役的历史。



近代日本产业设施指的是军舰岛煤矿、长崎造船厂等强制征调6万名韩国人进行劳役的7个设施，早在日本申遗时期就引发了争论。尤其是军舰岛以恶劣的劳役环境而臭名昭著，日本人曾强制韩国人在军舰岛狭窄和存在煤气爆炸危险的坑道进行劳役。军舰岛位于长崎港西南方约18公里处。19世纪后期，三菱集团为挖掘煤炭而在当地开发煤矿，在太平洋战争时期，日帝强制征用韩国人在此进行强制劳役。据韩国政府调查，1943年至1945年，约有500至800名韩国人在军舰岛进行强制劳役，其中因疾病和营养不良等死亡的人员达122人。



日本在向教科文组织申遗时隐藏了过去，并未详细注明过去的历史，仅积极宣扬工业革命的象征性。在韩国提出异议后，教科文组织要求日本积极介绍这些近代产业设施的历史，日本也曾承诺，将设置悼念强制劳役受害者的信息中心，但在军舰岛被列为世界文化遗产后，日本政府并未采取任何措施和遵守教科文组织的劝告。韩国政府已决定，将继续积极要求日方认真落实2015年的议决。

