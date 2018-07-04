俄罗斯世界杯韩国队2比0战胜德国队

韩国队在27日举行的俄罗斯世界杯F组最后一轮比赛中以2比0战胜德国队。虽然韩国队没能晋级16强，但却创下了大败世界排名第一的德国队的奇迹。



世界杯F组第3轮小组赛在俄罗斯喀山体育场举行，韩国队迎战世界最强的德国队。对于韩国队和德国队来说，当天的比赛是决定性的一战，必须背水一战、一决胜负。韩国队已连败两场，若在小组最后一轮比赛中再败，将连输三场，无悬念结束本届世界杯征程。但如果战胜德国队，则仍有一线出线希望。德国队也是一样，必须战胜韩国队才有晋级16强的可能。德国队排名世界第一位，是上届世界杯的冠军队，与韩国队的比赛看似势在必得，结果韩国队凭借顽强拼搏，上演了惊天逆转。



由申台龙教练执导的韩国队在小组首轮比赛中以0比1输给了瑞典队，受到球迷们的猛烈批判。与墨西哥队进行的第二轮比赛中，虽然孙兴慜挽回一球，仍以1比2战败告终。有人将韩德之战中，韩国队获胜的几率比喻为不及1%，但还是有很多人把希望寄托在这“1%的希望”上。比赛开始后，两队队员奋力拼搏，上半场韩国队0比0战平德国队。下半场比赛进行到48分钟时，韩国选手金英权门前踢进一球，但裁判一开始判断金英权越位，在经视频确认后，改判进球有效，韩国1比0领先。下半场第51分钟时，孙兴慜再进一球，最终韩国队以2比0战胜世界最强“战车军团”德国队，创造了“1%的奇迹”。然而，由于瑞典队以3比0战胜墨西哥队，韩国队最终失去挺进16强的机会。

