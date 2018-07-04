韩国防部着手制定“替代服役制” 还良心拒服役者灵魂自由

6月28日，韩国国防部表示将在最短时间内落实“替代服役”的相关政策。



引入“替代服役制”是针对因宗教信仰等原因而拒服兵役者提出的方案。军方的“替代服役制”可从国防部2007年制定的方案中窥探一二。当时，国防部为因宗教信仰等原因而拒服兵役者提供了几个其他形式的服役机构，包括康复医院、精神病院、老人疗养院等。这些机构都是陪护痴呆老人和重症患者等的场所，因此服役者在肉体和精神上均需承受较大压力。该政策还规定服役人员不能通勤，只能在服役机构居住，而且服役时间是现役军人的两倍。此外，为了防止制度被滥用，规定由司法机关批准的委员会对“替代服役者”进行甄别。据了解，未来采用的“替代服役制”的整体构架与曾提交到国会的相关法案类似，因此预计不会脱离2007年国防部自制方案的大框架。



所谓良心拒服兵役是指由于宗教信仰等原因而拒绝持枪或入伍的行为。现行《兵役法》对此并不认可，将其视为拒服兵役行为并进行刑事处罚。韩国《兵役法》第88条第1款规定，在接到入伍通知或社会服务人员召集通知后，无正当理由不服役者将被处以3年以下有期徒刑。关于处罚良心拒服兵役者的争论由来已久，并曾多次在宪法裁判所进行审判，结论均为《兵役法》第88条第1款规定不违宪，最近一次的审判也作出了不违宪的判决，但在法官投票中，投不违宪票和违宪票的比例为4:4。同时，与以往不同的是，提出了引入“替代服役制”，这意味着《兵役法》第5条第1款未将“替代服役制”作为兵役的一种是不符合《宪法》的，认为这是对良心拒服兵役者良心自由的侵害。另外，采用“替代服役制”也是考虑到在整体国防能力上，兵役资源所占比重逐渐降低的现实情况。此外，相关机构将以严格的审查滤除那些利用该制度逃避服兵役者。

