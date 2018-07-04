南北韩继续落实《板门店宣言》 将合力打造东西公路通道

继南北韩决定在铁路方面进行合作后，日前，双方又就北韩道路网的现代化建设进行了磋商。若北韩道路现代化建设得以实现，预计会引发舆论对南北陆路往来的热烈讨论。



6月28日，南北韩双方在板门店举行道路合作小组会谈并发布了联合公报。根据该公报，南北韩确认了东海线和京义线公路的现代化建设对民族经济的均衡发展和韩半岛共同繁荣意义重大的立场，双方决定联合推进道路现代化建设，并首先组建联合研究调查团。



道路建设合作会谈是落实《板门店宣言》的一环。此次道路现代化建设的对象是北韩开城至平壤间的京义线公路和韩国高城至元山间的东海线公路。南北韩将于8月对京义线公路情况进行考察，然后再考察东海线公路。制定方案时，将根据国际标准并结合地区特点决定工程的现代化水平。道路现代化设计和施工也将由南北韩双方共同承担。同时，南北韩还商定在道路建设先进技术研发领域保持合作，以奠定道路现代化建设的技术基础。



此前，京义线公路被切断后，南北韩的联系也随之中断。京义线公路从韩国首尔一直延伸至北韩新义州，与始于木浦的韩国1号国道相连。待这条公路完成现代化建设后，韩半岛西部的南北纵贯公路将全线打通。目前，北韩开城和平壤之间有高速公路，只需将韩国汶山至北韩开城的19公里区段连接起来，就可以贯通京义线。也就是说，完成汶山到开城的道路连接，再完成开城到平壤间高速公路的现代化建设，就可以通过高速公路从首尔直达平壤。东海线公路是从韩国高城到北韩会宁之间全长900公里的公路，可以和韩国的7号国道相连。7号国道是从釜山开始沿着东海海岸线一直延伸至停战线的一条公路。从韩国高城到北韩元山全长107公里的公路是1989年为了便于金刚山观光而建设的。东海线公路为观光路线，沿线景色秀丽、视野开阔，同时可与中国东北三省和俄罗斯滨海边疆区相连，有望大力促进经济发展。

