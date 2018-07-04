韩国7座山寺被列入世界文化遗产

代表韩国的7座山寺被列入世界文化遗产。



联合国教科文组织第42届世界遗产委员会会议6月30日在巴林麦纳麦举行。世界遗产委员会在会议中一致决定将韩国申报的7座山寺列入世界文化遗产。这7座山寺分别为梁山通度寺、荣州浮石寺、安东凤停寺、报恩法住寺、公州麻谷寺、顺天仙岩寺和海南大兴寺。世界遗产委员会在介绍将上述7座山寺列入世界文化遗产的背景时表示，韩国山寺继承佛教传统文化，其突出的普遍价值（OUV）获得了高度评价。上述韩国山寺在7到9世纪建成，是融合信仰、修行与生活的综合寺院，在这一点上符合作为世界遗产应有的必需条件，即突出的普遍价值。而且这些山寺在个别遗产的完整性、真实性、保存管理计划方面也获得了认可。



通度寺是新罗慈藏律师于643年创建的古寺，浮石寺是义湘大师于676年从唐朝学经回来后建立的首个寺庙。关于凤停寺，不少观点认为其是由义湘大师十大弟子之一的能仁大师于7世纪后半期建立的。此外，根据朝鲜王朝时代的地理志《东国舆地胜览》，义信祖师于553年创建法住寺。麻谷寺则是在寺庙中间有溪谷、风景十分秀丽的一个独特寺庙。对于麻谷寺的创建时间和过程，根据不同记载而有所不同。有记载表示，麻谷寺由7世纪的高僧慈藏律师创建，还有记载表示，麻谷寺由9世纪的高僧普照禅师体澄创建。仙岩寺也有各种说法，有记载表示，阿道和尚于529年建立仙岩寺，也有记载表示，道诜国师于875年建立仙岩寺。海南大兴寺的创建时间不明，其运营时间从统一新罗时期开始。



