南北韩西海海上热线时隔10年重新正常启动

南北韩西海海军舰艇之间的海上热线“国际商船公用频率通信”1日正常启动。这是南北韩为落实4月《板门店宣言》和6月将军级会谈所达成的共识而采取的后续措施之一。



韩国国防部表示，南北韩舰艇之间的海上热线于1日正常启动。西海海上热线是指使用国际商船公用频率进行通信。这是在一定海域提前制定船舶之间公用的频率后，使用该频率交换信息的方式。舰艇、渔船和商船都能使用该频率进行通信，因此各方能共享气象或船舶遇险相关信息。



南北韩曾在2004年6月举行的将军级会谈中商定使用国际商船公用频率进行通信。但2008年5月，因南北韩关系陷入僵局，该热线暂被中断。此次是双方时隔10年恢复该热线。西海海上热线的最重要功能是防止在韩半岛西部海域发生偶发性冲突。南北韩海军曾在西海海上发生冲突，导致第一次和第二次延坪海战爆发。此外，西海海上热线还在打击北方界线（NLL）一带非法捕捞的中国渔船的过程中发挥作用。针对非法捕捞中国渔船的打击工作有可能成为南北韩舰艇冲突的原因，这是因为在打击非法捕捞中国渔船的过程中，南北韩双方舰艇会相互接近，有可能导致双方起冲突。有观点认为，在西海海上非法捕捞的中国渔船是第一次和第二次延坪海战爆发的起因。



另外，南北韩双方还正在推进恢复西海军事热线。

