韩国拟同美国和阿联酋合作进军沙特核电站市场

韩国拟加强与美国和阿联酋等国家的合作，积极进军沙特阿拉伯核电站市场。



产业通商资源部2日举行民官联合核电站出口战略协商会议，重点对进军沙特核电站市场问题进行了讨论。产业通商资源部长官白云揆主持当天的会议，韩国电力、韩国水力原子力、斗山重工业等有关企业高层人士大举出席，对今后的竞标战略和政府支援计划深入进行了讨论。



产业部与企业界如此积极展开竞标行动是因为韩方承接订单前景并不乐观。此前6月30日，沙特核能与可再生能源主管机构K.A.CARE曾通报韩国电力公司，已将参加竞标的韩国、美国、法国、中国和俄罗斯5个国家全部选为预备事业商。这远超仅有3个国家被选为预备事业商的预期，预计今后的竞争将会更加激烈。



韩国政府和业界已在韩电艺术中心成立“沙特核电站支援中心”，支援中心以承建阿联酋核电站时期运营的“战情中心（war room）”为模式，担任分析沙特要求事项、拟定竞标书、两国企业间工作磋商等综合支援机构的角色。此外，今年下半年，支援中心还将在沙特当地举行介绍韩国型核电站的路演活动。



引人注目的是韩国与美国和阿联酋等国家的战略合作。鉴于5个竞标国家均被选为预备事业商，这5个国家间的战略合作将成为重大变数。韩国与美国在核电站领域拥有很长时间的合作经验，韩国将首先与美方进行合作磋商。此外，韩国还将以成功在阿联酋建设巴拉卡核电站累积的信任为基础，推进与阿联酋共同进军沙特核电站市场项目。

