南北韩统一篮球赛韩方访问团搭乘军机前往平壤

南北韩统一篮球赛韩方访问团3日搭乘军机经由西海直达航线前往平壤。这是南北韩15年来首次举行统一篮球赛，由此，双方正式展开体育交流。



韩方访问团共由101人组成，包括50名男女篮球选手以及政府人员、转播组人员和采访记者。政府人员包括文化体育观光部第二次官卢泰刚在内共计5人。南北韩将于4日举行篮球混合赛、5日举行友谊赛，共进行四场比赛，结束比赛后，韩方人员将于6日返回韩国。



南北韩此前共举行过3次统一篮球赛。1999年9月，第1次比赛在平壤举行。同年12月，第2次比赛在首尔举行。4年后的2003年10月，为纪念平壤柳京郑周永体育馆开馆，南北韩又举行了第3次比赛。此后，因双方关系陷入僵局，统一篮球赛连续15年中断。



南北韩统一篮球赛是根据4.27《板门店宣言》的协议正式展开的体育交流项目。此次由负责南北韩事务的韩国统一部长官赵明均率团访问北韩也极为引人注目。在访问北韩期间，赵明均将同北韩祖国和平统一委员会委员长李善权等北韩高层人士会晤。此外，喜欢观看篮球比赛的北韩国务委员长金正恩也有可能前往球场观战，届时金正恩很可能与赵明均会面。有分析认为，赵明均与北韩人士会晤时，有可能讨论预定于今年秋天在平壤举行的南北韩首脑会谈的日程。此外，双方也可能就铁路和公路等的连接和现代化问题交换意见。

