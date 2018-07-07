9成公共机构已引入弹性工作制

大部分公共机构在开始实施“每周最长52小时工作制”之前，已经开始实行弹性工作制。



据公共机构经营信息系统Alio统计，在361家政府部门下属公共机构及其附属机构中，已有88.9%（321家）的机构从去年开始引入弹性工作制。根据规定，公共机构和300人以上的企业需从今年7月1日开始实行每周最长52小时工作制。在引入弹性工作制的公共机构中，选择每周5天、每天工作8小时，员工可自主调整上下班时间方式的机构最多，共有313家，占比86.7%；有156家（43.2%）机构不实施每周5天、每天8小时工作制，员工可自主调整工作时间；有54家（15%）机构不受每周5天工作制限制，即使员工工作不满5天，只要员工每周工作满40个小时即可；有8家机构不要求员工必须出勤，只需完成工作，就视同每周完成40小时工作。



在政府积极创造工作岗位的政策下，大部分公共机构积极引入弹性工作制，但很多民间企业仍未能采取进一步措施。相关企业面临的最大问题是在实行每周最长52小时工作制后，员工工作时间减少，雇主却因种种原因不招聘新员工，结果员工工作量增加，且由于工作时间缩短，员工工资也有所减少。鉴于劳资双方就工作量和工资等情况进行协调需要时间，政府在严格施行每周最长52小时工作制前指定了6个月的过渡期，为企业提供更充足的准备时间。

