韩国外汇储备额史上首次突破4000亿美元。据韩国银行和企划财政部4日介绍，以6月底为准，韩国外汇储备额达4003亿美元，与前一个月相比，增加13.2亿美元。韩国外汇储备额从今年3月起，已连续4个月创下历史新高，且史上首次突破4000亿美元，这具有深远意义。



1997年年底，在韩国发生金融危机而向国际货币基金组织（IMF）求援时期，外汇储备额仅为39亿美元，时隔21年，外汇储备额约增加了100倍。以今年5月底为准，韩国外汇储备额位列世界第9位。中国以3.1106万亿美元名列第一，日本以1.2545万亿美元位居第二。韩国外汇储备额剧增是因为经常项目收支持续实现顺差以及外汇资产运营收益增加。



外汇储备是体现一个国家对外支付能力的代表性指标。目前，韩国不仅外汇储备额创历史新高，在质量方面也大为提升，显示出韩国对外支付能力正不断加强。据统计，韩国不到1年的短期外债比率仅为30.4%，这与韩国发生外汇危机和全球金融危机时期大不相同。1997年韩国发生外汇危机时期，短期外债比率高达286%。在发生全球金融危机的2008年，短期外债比率也高达74%。此外，以3月底为准，韩国对外金融净资产为2765亿美元，也显示韩国对外支付能力绰绰有余。



另外，为进一步提高外汇政策透明度，韩国将在明年3月首次公开本月起至今年年底政府介入外汇市场相关情况。

