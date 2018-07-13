韩国政府公布低生育率综合对策

总统直属低生育老龄社会委员会5日公布低生育率综合对策，将核心放在减轻生育和育儿负担，提高民众生活质量上，主要内容包括减免医疗费、扩大婴幼儿照料服务、缩短育儿父母工作时间等。此外，按照“尊重所有类型生育”的基本政策，还将加强对未婚生育和事实婚姻生育家庭的支援。



委员会当天在记者会上公布了“建立工作和养育孩子平衡的幸福国家核心课题”。首先，政府将减免1岁以下婴幼儿门诊医疗费，提高健康保险负担比例，实现个人支付比例减半，且允许家长使用国民幸福卡支付医疗费。另外，目前仅针对收入在442万韩元以下家庭提供的婴幼儿照料服务也将扩大到收入在553万韩元以下的家庭，并增加2万多名服务人员，同时改善服务人员待遇及其服务质量。此外，8周岁以下孩子的父母可在最长两年时间里，每个工作日缩短1小时的工作时间，且不会影响工资。如果父母双方均申请育儿休假，3个月间向男方提供的工资的上限将从200万韩元上升到250万韩元。向单亲家庭提供养育费支援的儿童年龄标准从现行14岁上调至18岁，支援规模也从现行每月13万韩元上调至17万韩元。政府共将投入9000亿韩元预算推行当天发布的低生育率综合对策。



目前，韩国生育率处于世界最低水平，2017年韩国总和生育率为1.05人，新生儿人数仅35万8000名，创历来最低纪录。预计今年韩国总和生育率将跌至1.0以下，新生儿人数或仅有32万名，情况令人堪忧。低生育率和老龄化将削弱国家经济发展力量，政府发表低生育率综合对策是否能提高生育率，非常引人注目。

