劳资双方现重大分歧 明年最低工资标准恐难产

在7月5日召开的韩国最低工资委员会全体会议上，劳资双方亮出了各自希望的明年最低工资标准。劳方提出了10790韩元的最低时薪，资方则提出了7530韩元的最低时薪。因双方期待值差距较大，预计此次谈判将困难重重。



韩国劳总事务总长李星卿表示，明年度最低时薪将破万，并提出了10790韩元的最低时薪标准。这一数字在今年最低工资7530韩元的基础上提高43.3%。相反，经营界代表则提出了7530韩元的最低时薪标准，这与今年的标准持平。经营界意在冻结最低工资水平。



劳动界所提出的最低工资方案是考虑到若将奖金包含在最低工资内，实际工资水平会低于预期，该方案旨在将损失的部分反映在最低工资中。此前，劳动界抗议将部分奖金和福利津贴纳入最低工资范围而一度拒绝出席相关会议。如果将奖金等包含在最低工资内，会很大程度地抵消提高最低工资水平带来的积极效果，因此遭到劳动界反对。此外，劳动界还主张今年的最低工资水平无法满足劳动者的生活支出。经营界则表示，今年最低工资上调幅度较大，要求冻结最低工资标准，理由是小工商业者和个体经营者已经受到严重冲击，不能再雪上加霜。资方还表示，希望能分行业制定最低工资标准，但劳动界对此表示无法接受。此外，资方还提议，应以最不景气的行业为标准制定最低工资。



确立明年最低工资标准的时限是7月14日。劳资双方将基于各自提交的方案，在公益委员等的调解下进行讨论。然而，劳资双方的期待值差距较大，预计很难在预定时限内达成妥协。

