美中贸易战打响 韩国恐难“独善其身”

美国启动对中国商品征收高额关税，世界两大经济体拉开贸易战序幕。受此牵连，韩国出口恐将遭受重创，受影响程度排名世界第6位。



美国对中国商品征收高额关税措施从当地时间7月6日0时01分（北京时间7月6日中午12时01分，韩国时间下午1时01分）起生效，关税征收对象是价值500亿美元的中国商品。美国首先将对其中价值340亿美元的818类商品征收25%的关税。这部分商品主要是中国大力投资的IT产业、电动汽车、机器人等高科技产品。其余价值160亿美元的284类商品也将在两周内被起征高额关税。征收高额关税将导致中国产品的价格骤升，实际上是切断中国对美国的出口。与此同时，中国也将向美国征收同等关税。



作为世界第一和第二大经济体的美国与中国之间爆发贸易战，恐将给全球经济造成沉重打击。韩国经济发展主要依赖出口，而美国和中国是韩国两大出口对象国，因此会受到较大牵连。外媒分析称，在10个受美中贸易战影响较大的国家中，韩国排行第6。前5位受影响较大的国家和地区依次为卢森堡、中国台湾、斯洛伐克、匈牙利和捷克。消息人士认为，韩国的主要出口商品将首当其冲受到影响，其中包括电子产品、汽车、钢铁和船舶等。但产业通商资源部称，韩国出口受美中贸易战的影响有限。产业部长官白云揆表示，将对事态进行谨慎观察与评估。他还强调，为了最大程度降低贸易战对韩国经济和企业的影响，有必要做好防范。此前，韩国产业研究院曾表示，受美中相互提高关税影响，韩国对中和对美出口额将分别减少1.9亿美元和5000万美元。

