LG显示器在全球智能手表显示器面板市场占有率位居第一

上网: 2018-07-09

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韩国LG显示器去年在全世界智能手表用AMOLED显示器面板市场占有率位居第一。

据IT市场调查公司IHS Markit发布的一份统计数据显示，LG显示器去年共出售1064万个智能手表用AMOLED显示器面板，在全球市场占有率排第一。然后依次是三星显示器、中国和辉光电和AUO，出售量分别达895万个、417万个和147万个。

LG显示器在智能手表用AMOLED显示器面板市场占有率能够位居第一得益于苹果公司。在全球智能手表市场上，苹果是绝对的强者。去年，苹果在全球智能手表市场占有率排在第一，且据专家预测，苹果在2022年前将继续保持领先地位。由此，向苹果大量供应相关产品的韩国公司自然也获利颇丰。去年，LG显示器和三星显示器向苹果供应的智能手表用AMOLED显示器面板共达1475万个，其中LG显示器向苹果供应1060万个，所占比重超过70%。

这一不俗表现令LG显示器公司深受鼓舞。近来LCD面板价格大幅下降导致LG显示器今年第一季度业绩由正转负，为应对该问题，LG显示器进行了结构调整，采取了自救措施。可喜的是，行业预测，在可穿戴设备市场中，智能手表市场规模将有望在几年内超越智能腕带市场规模。在此情况下，如果LG显示器继续为苹果公司供应显示器面板，则摆脱业绩不佳困局的速度可能快于预期。

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