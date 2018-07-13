韩美日外长： 直到实现完全无核化目标 将继续对北韩实施制裁

韩美日外长表示，直到实现完全无核化目标，将继续对北韩实施制裁。



韩美日三国外长8日在日本东京会晤，共享美北6日至7日举行高级别会谈的结果。三方在会晤中再次确认为实现北韩完全无核化这一目标，将坚定不移地保持合作。



美国国务卿蓬佩奥在会晤结束后召开的韩美日外长联合记者会上表示，美北首脑会谈协议通过此次美北高级别会谈取得进展，北韩在此次会谈中重申承诺实现韩半岛完全无核化。但蓬佩奥称，直到北韩实现最终、可完全验证的无核化，将继续对北韩实施制裁。蓬佩奥表示，虽然美北对话取得进展令人鼓舞，但尚不能成为缓和对北韩制裁措施的理由。



有评价认为，蓬佩奥此次访北成果并不理想。虽然蓬佩奥表示这次与北韩进行了善意的建设性协商，但有评价认为，此次协商并未取得实质性成果。美北在此次协商中商定成立工作小组讨论验证无核化问题等核心事宜，可以说双方为讨论落实美北首脑联合声明的具体方案建立了框架，但双方推迟讨论北韩归还美军遗骸、北韩关闭导弹发动机试验场等问题，且蓬佩奥也未能与金正恩进行面谈。随后，北韩外务省发表谈话，强烈谴责美方的无核化要求是犹如强盗般的单方面要求。对此，蓬佩奥表示，如果美国对北韩提出强盗般的要求，那么全世界都将是强盗，因为这是联合国安理会一致做出的决定。

