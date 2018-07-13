文在寅指示调查国军机务司令部曾研讨发布戒严令问题

文在寅总统下达指示，要求调查国军机务司令部曾研讨发布戒严令问题。国军机务司令部曾在前总统朴槿惠被弹劾之前讨论发布戒严令问题，总统指示国防部长官宋永武成立独立调查团，对相关问题展开公正且迅速的调查。



青瓦台发言人金宜谦10日在例行记者会上作出了上述表示。金宜谦说，不少前任和现任国防部人员可能均与此事有牵连，由原有国防部检察团调查组负责调查这起事件并不妥当，因此总统指示成立独立调查团彻底进行调查。对此，国防部在例行记者会上表示，将对拟发布戒严令的机务司令部及相关问题展开全面调查，必将彻底查明真相。



此前，国防部检察团曾表示，在对整体情况进行调查后，如发现违法行为，将正式着手展开调查。但随着总统作出特别指示，调查工作也将转交独立调查团负责。独立调查团将由非陆军和非机务司令部出身的军方检察官组成，不受国防部长官指挥，可单独对这起事件进行调查。



此前，军方人权中心本月6日公开了一份文件，披露了国军机务司令部曾研讨发布戒严令的情况。去年3月，机务司令部拟定了以“战时戒严及履行方案”为题的文件。文件中说，鉴于国民对戒严持负面看法，在初期首先发布卫戍令，在情况恶化时再研讨发布戒严令。文件中还规定了发布戒严令后的部队装备、兵力规模和部队调动等有关内容。当时，民众正在展开要求前总统朴槿惠下台的烛光集会。军方人权中心表示，预谋发布戒严令是明确的“武装政变和内乱阴谋”。

