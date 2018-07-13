联合国北韩人权状况特别报告员：部分脱北服务员为受害者 应尊重她们的意愿

联合国北韩人权状况特别报告员托马斯·奥赫亚·金塔纳表示，在中国境内北韩餐厅工作过程中集体逃离的北韩服务员当中，部分人员为受害者，应根据她们的意愿决定她们的去向。



金塔纳10日在记者会上作出了上述表示。他说，他亲自与部分脱北服务员进行了面谈，在这些人当中，有人在不知前往何地的情况下来到了韩国。



这些脱北者于2016年4月7日入境韩国，他们是在中国浙江省宁波市北韩柳京餐厅工作的1名经理和12名女服务员。当时，韩国政府在举行国会议员选举的6天之前发布了北韩餐厅服务员投奔韩国的消息，被认为存在政治目的，或在背后对此进行了策划。后来，政府坚决否认，事情也就不了了之。今年5月，国内媒体再次提出疑惑，主张是北韩餐厅经理在韩国国家情报院人员的支持下，威胁其他服务员来到了韩国。“民主化律师组织”甚至因此将国家情报院院长告至检察厅。



在北韩服务员逃离后，北韩通过各种渠道要求韩国送还这些人员。在今年1月举行的南北韩高级别会谈中，北韩也提出了这一要求，并以此作为实现离散家属团聚活动的前提条件。5月30日，北韩驻日内瓦代表部要求联合国人权组织对此展开调查。随着联合国北韩人权状况特别报告员金塔纳在记者会上宣布“部分脱北服务员为受害者”，在韩国社会也掀起了轩然大波。金塔纳还说，如果她们是被强制劫持的，则应将此事定性为犯罪，韩国政府应彻底对此展开调查。

