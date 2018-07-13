文在寅结束对印度国事访问 11日前往新加坡

文在寅总统结束对印度为期四天的国事访问，11日前往美北首脑会谈举办地新加坡。文在寅总统对印度进行国事访问为两国加强经济合作奠定了基础。



文在寅总统9日出席韩印商务论坛，10日出席韩印CEO圆桌会议，并与印度总理莫迪举行了首脑会谈，发表了包括扩大双边贸易等17项内容的未来规划声明。双方商定在2030年以前，将两国贸易额增至500亿美元，扩大到目前的1.5倍。为此，双方将搞活社会间接资本投资、加强各产业项目合作，并增进旅游、教育、文化等民间交流以及增加政府官员间的定期会晤。



其间，文在寅总统还会见了三星电子副会长李在镕。文在寅总统出席三星电子印度手机工厂竣工仪式，并嘱咐李在镕在韩国也进行大规模投资和创造更多的工作岗位。总统积极激励企业，非常引人注目。另外，文在寅总统还与印度马恒达集团董事长阿南德·马辛德拉进行了会晤。马恒达集团是双龙汽车的大股东，文总统希望马欣德拉关注双龙汽车被解聘者问题，马欣德拉对此作出了肯定的答复。



近年来，印度实现了高度增长，成为全球最具潜力的市场之一。印度总理莫迪曾提出“新东方政策”，表明将加强与东亚国家的合作，这与文在寅政府推行的“新南方政策”不谋而合。随着文在寅总统对印度进行国事访问，韩印首脑就加强外交、安全和国防领域合作达成协议，也进一步奠定了两国未来合作的基础。

