经济副总理金东兖召开会议商讨就业和美中贸易纷争问题

美中贸易纷争愈演愈烈，韩国政府开始采取紧急应对措施。经济副总理兼企划财政部长官金东兖12日在政府首尔办公楼主持召开经济悬案恳谈会，就关心问题进行了讨论。此外，以通商交涉本部长金铉宗为首的韩国政府民官联合使节团也将赴美访问。



本次经济悬案恳谈会针对就业市场和美中贸易纷争问题进行了讨论。金东兖表示，就业问题难以在短时间内获得解决，强调必须实现创新增长，从而起到创造工作岗位的作用。在美中贸易纷争方面，金东兖认为这将导致韩国经济形势走低，对此表示了忧虑。产业部已启动民官联合应对机制，拟定各项应对方案，并就美中相互征收高额关税对韩国出口的影响等进行了分析。产业部还对美国根据《贸易扩展法》第232条款对进口汽车进行调查积极采取应对措施。



针对政府召开紧急会议商讨就业和美中贸易纷争问题，部分人士认为，这只是政府例会，会议结论与以往大体相同，包括彻底监控市场、尽量减少对经济的影响等。但也有人认为，政府认为目前的情况十分严峻。在美中两大经济强国出现冲突的情况下，韩国或难以斡旋，尤其是在美中继续加征关税的情况下，韩国也难以掌握对自身经贸造成的确切影响。



《华尔街日报》预计，韩国出口将因美中贸易纠纷遭受570亿美元的损失。从出口项目来看，汽车领域损失388亿美元，电脑和半导体领域损失63亿美元和62亿美元。在这场两大国间的争端中，墨西哥预计将损失802亿美元，高居第一，韩国则紧随其后，成为第二大受损国。

