总统直属北韩经协委员长13日访问北韩罗先经济特区

韩国总统直属北韩经济协力委员会委员长宋永吉率团赴北韩罗先地区进行访问。



宋永吉一行共11人，从13日开始对罗先地区进行为期两天的访问，出席俄方主办的“南北韩俄罗斯国际座谈会”，随后将前往罗津港等地进行考察。



罗先地区1991年被北韩列为经济特区，最先对外开放和进行开发。罗先地区是指位于豆满江（图们江）下游、北韩与俄罗斯边境的罗津先锋地区，从罗先可通往俄罗斯哈桑，是可利用西伯利亚横贯铁路和太平洋海运路线的物流要冲。俄方主办的本次座谈会是否会就再次推进“罗津-哈桑物流项目”进行讨论，成为各方关注的焦点。该项目是利用哈桑至罗津间54公里区段铁路的南北韩与俄罗斯综合物流项目，煤炭等俄罗斯矿产资源可利用铁路运至罗津，然后利用海运出口至韩国和中国等地。此外，亚洲地区的货运可经由罗津与哈桑，利用西伯利亚横贯铁路运至欧洲。由此可知，罗先地区地理位置十分重要。



2010年发生天安舰事件后，韩国对北韩采取了5.24制裁措施，在南北韩经济合作全面中断的情况下，罗津-哈桑项目也在持续推进。2014年11月、2015年4月和同年11月共进行了3次示范运输，但2016年北韩进行第四次核试验和试射远程导弹后，国际社会对北韩采取海运制裁措施，罗津-哈桑项目告中断。



目前，南北韩正推进京义线和东海线等南北韩铁路与公路的连接和修建，若罗津-哈桑项目得以重启，将产生协同效应，打造更完美的运输通路。

