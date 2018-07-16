韩国国会重回正轨 朝野分歧亟待解决

7月13日，韩国国会选举产生第20届国会后半期议长团，结束了46天的立法部门空白期。



在当天上午10时召开的国会全体会议上，6次当选国会议员的共同民主党议员文喜相被选为国会议长。根据《国会法》，文喜相当选后随即退党，成为无党派人士，其任期到2020年5月即第20届国会期满为止。副议长分别由5次当选国会议员的自由韩国党议员李柱荣和4次当选国会议员的正未来党议员朱升镕担任。国会将于16日召开全体会议，选举产生各常任委员会委员长。由此，第20届国会后半期工作将正式展开。



文喜相当选议长后在致辞中表示，如果说前半期的主角是青瓦台，那么从现在开始就是国会的舞台了。他在致辞中表达了要发挥国会政治职能的强烈意志。他还说，在国会多党制的体制下，第一要共同参政，第二也是共同参政，第三还是共同参政。



尽管国会长期空白造成的影响已经消解，但前途依然渺茫。在朝野协商的议事日程中，首先要进行警察厅厅长和大法官候选人的人事听证会，并在即将于26日举行的全体会议上选出国家人权委员会和国民权益委员会委员。警察厅厅长的人事听证程序已经超过法定时限。对此，如果在野党提出疑问，或青瓦台强行任命，政局将陷入僵局。关于大法官人事听证会，在野党也心存不满，恐怕也将一波三折。不仅如此，朝野对法案处理的先后顺序也存在较大分歧，能否顺利进行，尚不可知。此外，如果文在寅总统结束对印度和新加坡的访问回国后重组内阁，事态将会更加复杂。



新任国会议长文喜相以平和、包容的领导力著称，其所倡导的共同参政面对众多难题，要想顺利推行，还需与在野党的两位副议长齐心协力。

