文在寅结束对新加坡访问 提出和平发展三步走战略

7月13日，韩国总统文在寅在新加坡发表演讲，介绍了区域和平发展三步走路线图。随后，文总统以韩国侨胞恳谈会为此次印度、新加坡巡访画上句点。



此前，文在寅总统对印度进行了国事访问，并集中探讨了经济相关问题。 文在寅在印度出席了“韩·印商务洽谈会”和“韩·印CEO圆桌会议”，并向当地企业大力宣传赴韩投资。文在寅在与印度总理莫迪举行首脑会谈时，就17项未来规划发表了声明，该声明中涵盖了具有划时代意义的强化经济合作方案，其中包括到2030年将两国贸易额扩大至目前的1.5倍即500亿美元，并决定以IT产业和生物技术为重心强化双边合作，共同应对第四次工业革命。此外，两国还将在国防产业方面展开合作。



此次首脑会谈以文在寅总统提出的“新南方政策”和莫迪总理提出的“新东方政策”为基础，将韩印两国的合作扩大至外交、安保和国防等领域，为未来建立全面伙伴关系打下坚实基础。在访印期间，文在寅还会见了三星电子副会长李在镕和双龙汽车大股东即马恒达集团董事长阿南德•马辛德拉。文在寅向他们表达了希望两家企业不仅在韩印经济合作方面大展拳脚，也能与韩国国内企业积极往来，为支援韩国国内企业发展作贡献的期待。



如果说文在寅总统访问印度的关键词是经济，那么访问新加坡的初衷则是和平。文在寅在与新加坡总理李显龙举行首脑会谈时，对新加坡大力支持美北首脑会谈表示了感谢。两国还就加强包括经济合作在内的各领域合作进行了磋商。文在寅在新加坡的演说凸显了其作为韩半岛无核化的“促进者”的角色，因此备受关注。文在寅提出的包含东盟国家在内的区域和平发展图分三步走：首先，以区域繁荣为前提实现韩半岛无核化；第二，签订《终战宣言》形成和平机制，从而构建南北韩经济共同体；最后，通过“新南方政策”为包括东盟在内的区域经济提供前进动力。

