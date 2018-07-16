宋永武或成国防部特别调查团调查对象

国军机务司令部事件特别调查团正式开始调查国军机务司令部在前总统朴槿惠被弹劾下台之前撰写研讨发布戒严令相关文件一事。而今年3月已接到戒严令相关文件报告但在4个月间并未采取任何措施的国防部长官宋永武很可能也将接受调查，这引起了人们的关注。



国军机务司令部事件特别调查团从16日起正式展开调查。调查团由30余名海军和空军出身的军队检察官和检察厅调查官组成，分为调查企划组、调查一组和调查二组。调查二组负责调查国军机务司令部撰写研讨发布戒严令相关文件的事件，调查一组负责调查国军机务司令部非法调查“世越号”事件相关民间人的疑惑。



国军机务司令部于2017年3月撰写以“战时戒严履行方案”为题的文件。该文件对要求前总统朴槿惠下台的烛光集会写道“初期先发布卫戍令，若情况持续恶化，将研讨发布戒严令”。此外，该文件还包括戒严军的装备、兵力规模、派遣部队等内容。



此前，国防部检察团表示，先进行“法理研究”，若发现涉及违法，将启动调查。但文在寅总统本月10日指示成立具有独立性的特别调查团展开调查。调查对象包括时任机务司令官曹现天（音）、去年3月首次接到相关报告的前国防部长官韩民求、前青瓦台国家安保室长金宽镇。另外，现任国防部长官宋永武会否接受调查，备受关注。

