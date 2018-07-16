金东兖：最低工资上涨对经济运行构成压力

韩国副总理兼企划财政部长官金东兖对政府上调最低工资表示忧虑，这引起了人们的关注。



金东兖16日同韩国银行总裁李柱烈举行早餐会。金东兖在早餐会上表示，最低工资上涨将会对今年下半年的经济运行构成压力。金东兖指出，已有迹象表明上调今年最低工资对就业形势产生影响。金东兖称，考虑到经营者所感到的压力，今后也会对就业形势产生负面影响。此外，金东兖还对上调最低工资对改善经济心理所产生的影响表示忧虑。其间金东兖一直表示，在上调最低工资问题上需要发挥灵活性。也就是说，不能强制推行文在寅总统在竞选时期所承诺的“2020年实现最低工资1万韩元”。



最低工资委员会14日将2019年度每小时最低工资上调至8350韩元，比今年上调10.9%。去年，最低工资委员会将2018年度最低工资上调16.4%，涨幅创下历史新高。去年政府大幅上调最低工资给韩国经济所带来的冲击引发了争议。韩国就业人口增幅今年2月至6月连续5个月维持在10万人左右，5月就业人口增幅甚至跌破10万人。对此，不少人强烈主张就业形势恶化的主要原因是最低工资暴涨。但政府认为，这是经济基础恶化所带来的结构性问题。2019年度最低工资涨幅相较去年大幅下降说明需调整最低工资上调速度的意见被反映在其中，对此，有观点认为，政府将难以实现文在寅总统“2020年实现最低工资1万韩元”的竞选承诺。