宝宝几岁可以带着出去旅游

随着这几年亲子节目的播出，很多人的观念开始转变，越来越多的家长喜欢带着孩子出去游玩，可是多大的孩子才比较适合带着去旅游呢？

专家说：0到3岁是宝宝大脑发育的黄金期，这段期间宝宝的神经突触会迅猛发育，孩子三岁时，脑容量可以达到成人的80%。也就是说，即便小孩子长大了记不清那些旅游景点的细节，可是他们能够记住和父母在一起的欢乐时光。

外出旅行，旅行地的选择也是很重要的，最好是选择相对比较轻松的旅行方式，如果是非常考验体力或者惊险刺激的旅游就应该直接排除。可以找一些沙滩，草原等适合宝宝玩耍的地方，这样不仅可以为旅行增添乐趣，也能锻炼孩子的头脑。

安排行程的时候不要太赶时间，如果时间紧张的话，要去两个地方，或者选择一个明确的目的地即可。注意看天气预报，提早做好准备，以免孩子着凉，在旅途中注意休息，不可长时间一直处于行进中。

带宝宝旅行的话，有很多必备的物件：伞车、婴儿背袋、纸尿裤、湿巾纸、零食、水杯、辅食机、保温杯、米粉、药物、婴儿洗护用品、便携澡盆。另外，购买婴儿飞机票的旅客应提供婴儿年龄的证件，如《出生医学证明》、户口本等。

在旅途中，家长应该暂时抛开繁忙的工作，从日出到日落，带着孩子一起感受陌生的地方带来的新鲜和乐趣。家长门不要小看孩子的记忆力，这些旅途中的景色也许孩子不能全都记住，但是旅途中的所见到的所经历的都会影响着孩子今后的成长。

在带宝宝出游过程中，会遇到很多同龄小朋友，多让孩子学着主动的和陌生人交流，学会交朋友，培养孩子自信、独立的性格，孩子童年时期的性格是非常重要的。如果你准备好这些，那么别在等了，等着孩子长大？等着孩子有了小孩，他们又在等孩子长大。赶紧拿起行李出发吧！



（文中窍门来自宋希瑄听友）

