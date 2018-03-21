现代人的生活节奏和压力都非常的大，常常都会出现睡眠不足，睡眠浅甚至是失眠的情况，那么为了缓解这样的情况，可以尝试一下以下的方法。

1、睡前洗个热水澡。其实现在大部分的人都是属于白领阶层的，一整天的工作会让身体变得疲惫不堪，回到家的时候，最好是可以泡个热水澡，这样可以帮助镇静凝神，而且还能促进血液的循环，这样可以帮助萌发睡意的好处，而且还能够保证睡眠的质量。

2、睡前喝热奶。不少的上班族为了改善自己的睡眠，都习惯在睡觉之前喝上一杯热牛奶，因为这样可以帮助大脑神经更快安静下来，对于入睡会有非常好的效果，而且牛奶的营养价值非常的高，一般都会被大家所认同，重要的是这样的作用还很明显。

3、舒服的枕头。其实睡眠质量的好坏，跟枕头也有非常大的关系，很多时候太高的枕头或者是太低枕头都会导致入睡时间慢，有时候还会导致失眠的情况，这些都会导致睡眠质量变得脆弱的原因，所以要选择让自己头部和脖子舒服的枕头，这样才能够快速入睡，而且对于床也要让自己感到舒服，这样心里面才会踏实一点。

4、听听轻音乐。当晚上要入睡之前，可以适当听听轻音乐，这样可以帮助舒缓内心的压力，对于入睡前的情绪调整也是有一定的帮助，但是要避免听太过于嘈杂的音乐，最好是以安静的为主，这样可以让身体呈现出更加放松的姿态，达到催眠的效果。



（文中窍门来自王中正听友）

