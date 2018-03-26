7个关于情绪的小传言

情绪是心理的晴雨表,能显示一个人的心理健康程度,也能传达人们的所思所想。然而，大家对情绪的认识似乎有许多误区。

1.音乐让人心情变好……

这是错的哦。这要取决于听什么样的音乐。研究表明,听莫扎特类的古典音乐确实可让人情绪好转,而听悲伤的音乐却会让情绪明显变糟。

2.某些食物可化解悲愤……

对。比如橄榄油和三文鱼、核桃等食物富含OMEGA-3脂肪酸,有助改善情绪。还有些人不开心时会吃一些高热量食物,这可能是对身体的"自然奖励"。

3.和陌生人交流能改善情绪……

对。即使是和陌生人的简短交流,也能改善情绪。心理学家分析说,人们希望给陌生人留下好印象,顺带也会让自己产生好情绪。 4.心情好时更信任他人……

对。研究还表明,人在情绪不好时,对人对事常抱着怀疑态度。因此,情绪坏的人更不容易上当。

5.情绪会传染……

对。研究表明,人们可以从幸福的人身上"感染"到快乐,而压抑的环境使人更容易抑郁。

6.戒烟会让人沮丧……

错。美国一项研究发现,吸烟者一旦戒烟成功,心情会比以前更好。而那些一直试图戒烟却未能如愿的人,情绪才会变得更糟。

7.心情好时更容易迷信……

对。美国一项研究显示,人在心情好时更容易盲从盲信。因为快乐的人更倾向于跟随自己的直觉,而直觉往往是非理性的。



（文中窍门来自胡文卉听友）

