六大理财技巧摆脱月光族

当前月光族增多,分析其原因主要有三:一是绝大多数月光族几乎都是独生子女家庭的孩子,对金钱的使用无概念；二是对理财概念模糊,不懂理财的重要性;三是面对当今社会的诸多诱惑难以抵挡,喜欢追求新鲜事物。所以,月光族要想重新振作起来,首先就得生活中理性消费,抵挡诱惑，控制购买欲。

1.控制欲望,坚定信念。月光们的致命伤就是“买买买”,因此对月光来说,学会控制自己的欲望是很重要的。每月的月初,制定好计划,规定自己在这个月要存多少钱,预算出这个月所需的花销,罗列出打算要买的几件东西等等。只要月光们坚持按照每月的开支计划执行,相信一段时间后“剁手”的毛病就可以不治而愈了。

2.规划人生,树立目标。月光族的当务之急就是认清自己,树立目标,从而根据自己的人生目标作出相应的规划。例如:要在35岁时拥有一套自己的房子,那么从现在开始每年应该至少储备多少钱?应该通过哪些方式确保自己每年都有一定的储蓄?这一系列问题都需要月光们静下来仔细想想,合理规划自己的财富之路。

3.勤俭节约,精打细算。学会节俭最好的方式就是记账,这样就可以清楚自己的消费结构,并且通过分析,明确哪些是不必要的开支,哪些开支是可以减少的,从而在下一轮周期中加以注意,达到节俭的效果。

4.理财为上,投资有道。俗话说得好:“你不理财,财不理你。”对月光族来说,学习投资理财是非常有必要的。若是将部分储蓄用于投资,不仅可以起到缩减开支的作用,而且还可以使自身的财富达到“钱生钱”的境界,岂不为一箭双雕的“美计”?

5.认真工作,拼搏理想。工作是一切财富的前提,认真工作、不骄不躁才能够细水长流,创造财富。月光们在做好本职工作的同时,可以多打几份临时工或者兼职工。因为使自己忙起来不仅可以避免“买买买”的疯狂欲望,还可以丰富生活,增加收入,何乐而不为呢?另外,月光们在追逐财富人生的道路上,要时刻谨记自己的理想,将理想化为动力,努力去拼搏属于自己的那一片天空!

6.广泛交友,智慧处事。有朋自远方来,不亦乐乎?广交善友,会对自己产生潜移默化的效果。朋友可以给予你温暖的陪伴,可以给予你坚定的鼓励,甚至可以给予你财富的人生。因此,在生活中月光们要学会扩大自己的人际圈子,而且应该纵向扩张,这样不仅在锻炼个人交际能力的同时,还可以多结交一些精英人士,给自己的未来多一条选择的路。



（文中窍门来自周璟听友）



