水果是我们日常生活中必须要摄入的食物，水果种类繁多，吃法不尽相同，却因为太过日常，反而会让人容易忽视吃水果的健康方式。

荔枝：荔枝的吃法把荔枝连皮浸入淡盐水中，再放入冰柜里冰后食用，不仅不会上火，还能解滞，更可增加食欲。如果泡上一杯用荔枝叶(晒干)煎的荔枝茶，还能解因多食荔枝而产生的腹泻。

菠萝：把菠萝先削皮去“钉”，再切片泡入淡盐水中，放冰柜里冰后食用，会更香甜好吃。泡盐是为去掉菠萝醇，这样就不会发生过敏和消化不良。还有一种吃法，把泡盐后的菠萝切成粒状，和入奶酪或软雪糕里，冰冻后吃会更可口。

甘蔗：吃甘蔗从顶端吃起，这样才能越吃越甜，越吃越可口。反之，若从根部吃起则会越吃越淡。剩余的1/3就没有胃口吃下去了。冬天吃甘蔗，最好将其切成20~30厘米段，放入锅里煮1分钟后捞起趁热削皮吃，这样比生吃更甜。

苹果：最好要连皮一起吃，因为苹果皮比果肉的营养更丰富。但出于保鲜的需要，很多皮上都打了一层蜡，如果是食用蜡是可以食用的。要是怀疑是工业用蜡，可以用纸巾擦试一下，如有淡淡的红色，就是工业用蜡，可用盐水清洗干净。还有一点要注意，吃苹果时不能同时吃海鲜。患有溃疡性结肠炎的病人也不能吃苹果。

香蕉：空腹时不能吃香蕉，患有胆囊疾病的人，不宜吃香蕉。

橘子：橘子属于温性水果，吃多了容易上火，而且据说橘子吃多了还易产生较多的草酸，容易产生结石。

葡萄：肠胃功能不佳的人要尽量少吃葡萄，因为吃完之后，会在肠中产生大量气体。葡萄中还含有大量有机酸会腐蚀牙齿，所以吃完后应漱口。

西瓜：西瓜属于寒性食物，吃多了易伤脾胃。存放西瓜不能时间过久，容易滋生细菌。肾功能不佳的人不宜吃过多西瓜。

这里也提醒大家，为了健康着想，每天最好保持1-2份(每份200g左右)水果的摄入量。而且水果最好在两餐之间吃，因为水果其实可以看做是一种零食。还有要提醒您的是，不能用水果替代蔬菜或主食。水果中含有的矿物质和维生素的含量普遍少于蔬菜，而且纤维素种类也不同。如果不吃蔬菜，只靠水果，是绝对不足以提供足够的营养素的。另外，多数水果含水分85%以上，蛋白质含量却很低，在1%左右，而且几乎不含人体必需的脂肪酸，远远不能满足人体对蛋白质和脂肪的需求。所以，水果只可补充营养物质，不能作为主食。



（文中窍门来自薛飞听友）

