春季外出踏青的人不少，想要留下美好的记忆当然少不了拍照。可并不是每个人拍照技术都“过关”的，拍美照，可是有技巧的。

对角线构图。先拿景物来试试，比如用对角线构图拍拍枝干上的花啊，枝干沿画幅的对角线拍摄出来既自然又清新。

还可以九宫格构图。比如如果想要拍摄单独的花朵，那么可以将主体放于九宫格交叉点，留白部分能更增添几分韵味。

另外，还有一个中心构图法可以突出主体，若是想要拍一株花，采用中心构图法的话，把花摆放在画幅的中心位置，这样就能够鲜明地直接吸引观赏者的目光了。

您还可以前/后景构图，前景构图法适用于拍摄花丛，以前面几朵花做前景突出，背景虚化，在朦胧中增加了美感。或者以前景做虚化，突出后景也是拍花丛的好方法，同时更添加了几分可爱。

下面再说说光线问题，散射光是一种比较柔和的光线，拍出的花也比较柔和，一般在日出和日落前为最佳。

另外，用侧光拍出的花最美妙的地方在于阴影部分，明暗相搭配，更加凸显了花朵的轮廓。

还有逆光，也就是背光，虽然不常用，但它也是将花朵拍出透光感最直接的方法，可以拍出片片花瓣清晰的感觉。

您还可以用大强光，就是选择在阳光非常充足的情况下拍摄，这样会让拍出的花朵颜色最为鲜亮好看。

另外，您还可以借助一些小辅助技巧来拍好景物，比如给花朵喷洒点水珠，这是可以增加花朵娇嫩感的最好方式，还会透出清新的感觉。还有叶子，绿叶是衬托花朵最简洁的辅助工具，拍照时，适当给出绿叶的景，会更加衬托花的美。还可以利用些小昆虫，比如小蜜蜂、小蝴蝶、小虫子都是增加花朵活泼感的好办法，不过呢，需要一些机遇。



（文中窍门来自林小林听友）

