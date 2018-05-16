很多人都有跑步锻炼的习惯，但您知道吗，跑步也需要正确的姿势，不合理的跑步姿势会导致髋胫带综合征、膝盖疼痛和足底筋膜炎等疾患，给跑步者带来很大痛苦，所以要避免跑步误区。

第一步，保持头肩稳定。跑步过程中，头部和肩部应该保持稳定，不要摇头晃脑。两眼应该正视前方，肩部适当放松。

第二步，身体挺直。从脖颈到腹部的身体躯干应该保持自然直立，不要弯腰驼背或刻意挺直，左右摇晃幅度不宜过大。这会有助于保持呼吸顺畅、身体平衡和步幅协调。

第三步，轻轻握拳。跑步时，双手应该自然轻握，手上千万不要拿着手机、饮料瓶等物品，否则会造成前臂肌肉紧张，身体摇摆幅度过大，增加损伤几率。

第四步，前后摆臂。跑步时，自然摆臂十分重要。手的左右摆动幅度不应超过身体正中线，上下摆动不能高过胸部，手指、手腕和手臂都应该保持放松，肘关节弯曲90左右，靠近身体两侧。

第五步，大腿迈向正前方。最好避免腿部侧向动作，否则容易导致膝关节损伤。

第六步，步幅不要过大。每次落脚点位于身体前方33厘米左右为宜，落地时脚趾应有“抓地感”，身体同时前倾，以减缓地面对脚部的冲击力。加大步幅会产生破坏性的压力，容易导致跟腱、脚踝及关节损伤。

最后，小幅度扭胯。跑步过程中，胯部扭动幅度约为5度至7度。扭胯幅度超过10度则容易导致髋胫带综合症（膝外侧疼痛）或大腿后群肌拉伤等问题。



（文中窍门来自李洪武听友）

