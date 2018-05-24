春夏交际，感冒盛行，过敏严重，很多人都会有流鼻涕的现象。如何应对流鼻涕问题呢？

首先，吸热气。一般情况下，感冒都会伴随有流鼻涕等等的症状，所以说想要缓解病情，那么最好的方法就是保持我们鼻腔的整洁和干净，可以令患者感觉更加的舒服。这个时候吸热气就是一个很好的选择，可以将干净的毛巾浸泡在开水中，然后滴上几滴植物油，最后放到鼻子附近，这样可以有效的保持鼻子通畅。

除了这种方法之外，洗热水澡也是一个很好的选择，这种方法非常适合小孩出现感冒流鼻涕的情况。

另外，如果出现鼻涕倒流，下面这个方法可能会有效！垫高枕头。您知道吗，垫高枕头可以有效地缓解感冒流鼻涕的情况，因为这样能够有效地令鼻腔中的粘液排出体外。不过需要特别注意的是，如果使用这种方法，那么千万不能够垫太高，否则容易伤害到我们的颈椎。

还有，多休息。身体出现感冒疾病，其实就说明身体出现了毛病，想要令身体尽快的恢复正常，那么多休息是一个最好的选择。睡眠特别是深度睡眠能够有效地令我们的身体得到恢复，还能提高人体的免疫功能。这样就算是我们没有吃药打针，那么身体也能够很快地恢复健康。

还要多漱口。漱口是我们每天在饭后都要进行的一项活动，但这也是一种有效的治感冒流鼻涕的方法。这是因为口腔中含有大量的病原体微生物，多漱口能够有效并且及时的清除这些微生物，避免出现呼吸道感染的疾病。具体的做法可以是在开水中加入一勺盐，每天饭后漱口。

此外，还要注意增加营养。身体出现感冒的情况，那就是说明身体的免疫力不够，想要提高免疫力，那么日常多增加一些营养的摄取是非常有必要的。可以多吃一些鸡蛋、牛奶、干果、海产品、肉类等等，同时也可以吃一些有益的调味品，如生姜、大蒜等等。另外大蒜还有一种特别的感冒疗法，将大蒜削成鼻孔形状，然后塞进我们的鼻孔中，连续几次可以有效地治疗感冒流鼻涕的情况。食疗的话，还可以喝热饮。科学家研究发现，感冒的时候喝热饮，对于治疗鼻腔气流、流感症状等等具有惊人的效果，特别是喝一些略带苦味的热饮，效果更加的明显。医生建议，如果出现了感冒流鼻涕的情况，那么可以喝一些生姜水、鲜柠檬汁等等。

最后，泡脚。如果感冒流鼻涕非常的严重，那么用热水泡脚可以有效地缓解，不仅能够治疗感冒流鼻涕或者鼻塞，还能够有效地促进睡眠。



（文中窍门来自李雪听友）

