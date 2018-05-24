我们都知道一日三餐的重要性，一日三餐每顿饭如何吃好都有讲究，结束了一天的学习工作，准备进入夜间的休息和入睡，吃一顿完美的晚餐也会对身体的休息和调整起到积极的作用。

健康吃晚餐的方法可以通过营养专家的总结，概括为以下四点：①是晚餐吃少，定量为好，不暴饮暴食。我们的身体在晚间即将进入休息的状态，如果晚餐吃太多，胃部集中消化，身体就不能得到很好的休息，所以一定要注意控制好您的食量。我们还经常听说晚饭要吃7成饱，其实这样说还是太笼统，也未必完全科学，晚饭吃多少，没有固定的几成比例之说，晚饭的饭量是需要你在早晨的时候来判断的。

介绍一个方法：早晨起来后，如果感觉到饿，就证明你昨天晚上的晚餐量是适当的。如果你早晨起来，没有感觉到饿，那证明你昨天晚上吃的量就过了。这样观察一周的时间，就差不多能掌握饭量了。另外，晚餐经常摄入过多能量，会引起血胆固醇增高，过多的胆固醇堆积在血管壁上，久而久之就会诱发动脉硬化和心脑血管疾病。而且晚餐过饱，血液中糖、氨基酸和脂肪酸的浓度就会增高，晚饭后人们的活动量往往较小，能量消耗少，上述物质便在胰岛素的作用下转变为脂肪，久而久之身体就会逐渐肥胖。

②是晚餐时间在7点之前最有益健康。晚餐吃的太晚，消化将影响休息，引发失眠，而且还容易长肉，生成结石，影响身体健康。

③是晚餐多吃素食，少吃荤食。人体需要大鱼大肉，但是不能过量，尤其是晚间，应以清淡的饮食为主，让身体自然完成一个轻循环，并且保障休息。晚餐时吃大量的肉、蛋、奶等高蛋白食品会使尿中的钙量增加，这会降低体内的钙贮存，诱发儿童佝偻病、青少年近视和中老年骨质疏松症。另外，摄入蛋白质过多，人体吸收不了就会滞留于肠道中，会变质，产生氨、硫化氢等毒质，刺激肠壁诱发癌症。

④是要少吃高脂、高热、高钙、易胀气的食物。另外，为了减肥，许多女性会选择在晚上的时候不吃饭，这是一种错误的观念。对于健康的减肥来讲，三餐都是要吃的。另外，还有很多人晚上选择不吃主食，只拿水果充饥，主食吃得少，坏胆固醇会增加，患心脏病的风险就更大。而传统医学更强调五谷为养，应保证膳食中谷物等主食提供每天所需能量的50%~60%。另外，主食摄入不足容易导致气血亏虚、肾气不足。晚餐只吃水果还易造成营养不良，随之而来的可能就是头晕恶心、精神恍惚，还容易造成皮肤暗淡、面色蜡黄等问题。

最后再提醒您一下，晚餐要吃得慢一些，可以把食物咀嚼的更碎，更有利于肠胃消化，同时也给身体一个反应的时间。同时最好不要“边吃饭边看视频、边吃饭边说话”，这样最影响消化了，必然会增加胃的负担。

晚餐要怎么吃其实是很有讲究的，只有选择正确地吃晚餐，吃有营养的晚餐，才能让我们的身体变得更健康，睡眠更好。



（文中窍门来自卢焕利听友）

