现在由于大部分工作的性质，都需要长期用眼，所以就非常容易造成眼疲劳的症状，想要缓解眼疲劳症状，就一定要试一下下面的方法。

热敷眼部。其实眼疲劳的最好缓解方式是利用毛巾热敷的方式，这样可以帮助缓解眼部疲劳。把毛巾沾热后拧水后，然后大面积把自己的眼部盖住，这样能帮助眼部的血液进行循环，并能带动其新陈代谢，就能够消除倦意，提起精神。

按摩眼部。眼部出现疲劳的时候，可以用按摩的方式，我们知道眼保健操就是保健眼部的一项按摩运动，而按摩可以帮助眼部血液循环。平时感觉到不舒服的时候，可以用手指来按摩自己的眼四周，可以对照一下穴位，主要按摩睛明穴、攒竹穴、太阳穴三大穴位。如果能够涂抹眼霜的话，还能够及时帮助眼部补水保湿，缓解眼部干燥的情况，这些都可以帮助眼睛保持健康。另外，闭目养神。长时间的工作之后，应该适当闭上眼睛休息片刻，因为闭上眼睛之后有助于眼部保持湿润，而且可以分泌眼泪，这样可以更好地保护眼睛，所以当自己感到眼睛不舒服的时候，闭目养神可以让自己的眼疲劳得到比较好的舒缓。

另外，眼睛处在疲劳状态下，有一种方法能帮助你缓解这种症状，那就是泡一杯浓浓的茶，然后加适量的盐，搅拌均匀后，用棉棒沾浓茶水，涂抹自己的眼睛四周，能及速地缓解眼疲劳的症状。此外，倒一杯菊花茶水，记得要用滚滚的水，然后冲茶，趁冒热气的时候，把眼睛保持一定的距离放在茶花水下，然后用热气去熏自己的眼睛处，这样也能起到很好的缓解疲劳的作用。但记得不要伤着眼睛了。

大量使用眼睛的时间内，隔半个小时或者是更短的时间内，就把眼睛从专注的地方里挪开，望向远处或者是看一些绿色的植物，这样，能让自己的眼睛平和，而不一直处在紧张状态中。

眼疲劳的人，应该常备眼药水，不要选择功能性的眼药水，而是直接选择那种缓解眼疲劳的就可以。每隔两个小时的时间就滴一次眼药水，这样，也能短时间内改善自己眼疲劳的问题。

食物护眼。眼睛对于维生素的需要，还有红萝卜素的需要是很大量的，平时多吃红萝卜对于眼睛的保护也是有作用的。还有多吃一些动物的肝脏，对于眼睛也是有帮助的。虽然不能快速缓解疲劳，但是能明目和护眼。建议常用眼的人，可以在平时的时候，多吃些玉米。大家知道吗，玉米里含有一种叶黄素的物质，对于保护我们的视力有很好的作用的。而且这种物质，还能有自我修复的功能，也就是眼睛疲劳的话，吃玉米会进行自我的保护。



（文中窍门来自王中正听友）

