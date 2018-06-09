身在职场,不懂汇报怎么行

汇报工作是非常需要技巧的。一次好的工作汇报,能让上司肯定你的成绩,对你另眼相看;相反,则会让上司无情地否定你的工作与成果,甚至怀疑你的能力。可见,一个下属学会如何汇报自己的工作是一个很严肃而且很重要的环节。

汇报之前:以老板的姿态把工作做到位。“无论我怎么做,他老人家都觉得不好,真是个难剃的头。”很多员工从领导办公室出来后都悻悻然地如此抱怨。事实上,为了完成领导吩咐的差事,他们也确实做了很多工作,相当卖力,怎么就不讨巧呢?其实,若你在进门之前能换位思考一下,以老板的姿态要求自己,这样的抱怨你就说不出口了。你和老板存在分歧的根源在于你们所站的高度和角度不同,老板着眼于全局,全盘考虑,而员工往往着眼于本职岗位,考虑到个人或本部门的利益。所以你以为你做得很好了,是站在你个人或部门的角度来看很好了,但站在全局的高度审视,你做得还远远不够。

汇报时机:给上司画张"心理周期图"。研究发现,人的一周是有规律性的。周一到周五,工作节律大不相同,一周的前半部分,人的精力旺盛,态度和行为比较激进;一周的后半部分,人的精力逐渐下降,却也更易通融。与人的生理周期一样,上司情绪高低、好坏往往也是有迹可循的,呈现出一种周而复始的曲线。下属了解上司这种情绪周期,可以知道在什么时候、什么语境下提出什么意见或沟通什么样的问题是最有效的。

汇报技巧:带好解决方案。“我挺注意汇报工作的,可是每次都被上司痛斥一顿,说我只会给他添乱找麻烦。”你想知道为什么这些人嘴里的"汇报"反而成为上司眼里的"添乱找麻烦"吗?那你就要分清"讨教"和"汇报"的区别。简单地说,讨教是:您告诉我该怎么做?而汇报则是:我这样做您同意吗?很多人喜欢向上司讨教工作,而不喜欢向上司汇报工作,以为不论我们遇到什么样的问题和困难,都可以用一句“您认为这个问题应该怎么办”来轻松搞定。但这却是一个容易惹恼上司且自讨没趣的办法。这实际上是把"上下关系"颠倒过来了,不是上司在给下属安排工作,而是下属在给上司安排工作。这样的下属不仅对上司无用,反而会给上司带来无谓的麻烦。所以我们要思考上司要我们做什么?上司需要我们能够解决存在的问题,而不是仅仅把问题罗列出来。



（文中窍门来自刘烨听友）

